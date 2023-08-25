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ISW прогнозирует исчезновение "Вагнера" как квазинезависимой ЧВК

"Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 06:21
ISW прогнозирует исчезновение Вагнера как квазинезависимой ЧВК
ФОТО: СОПРОТИВЛЕНИЕ

"Вагнер", вероятно, больше не будет существовать как квазинезависимая параллельная военная структура после почти достоверного убийства президентом России Владимиром Путиным спонсора ЧВК Евгения Пригожина, ее основателя Дмитрия Уткина и руководителя службы логистики и безопасности Валерия Чекалова, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

Источник: ISW

Дословно: "Смерть центрального руководства ЧВК "Вагнера" подрывает ее способность переломить последствия кампании Кремля и Министерства обороны РФ, направленной на ослабление, подчинение и уничтожение организации после вооруженного мятежа 24 июня".

Детали: По сообщениям, МО России создало частные военные компании, которые вербуют нынешних и бывших членов "Вагнера", чтобы взять на себя контроль над операциями "Вагнера" за рубежом.

Российские источники утверждают, что Кремль отказался платить белорусскому правительству за развертывание "Вагнера" в Беларуси, а финансовые проблемы уже привели к сокращению выплат, что заставило бойцов "Вагнера" уйти в отставку.

Спутниковые снимки от 1 и 23 августа показывают, что "Вагнер" демонтировал почти треть палаток в своем лагере в Целе, Асиповичи, Беларусь, за предыдущий месяц. Украинский центр сопротивления также сообщил 23 августа, что неустановленное количество бойцов "Вагнера" в лагерях в Беларуси начало подготовку к возвращению в Россию.

"Это позволяет предположить, что попытки ослабить ЧВК могли привести к заметному бегству личного состава "Вагнера" из контингента в Беларуси", – отмечает ISW.

Дословно: "Центральное руководство "Вагнера" довело ЧВК до пика независимости во время наступления на Бахмут и пыталось сохранить некое подобие независимости после 24 июня.

Ликвидация центрального руководства, вероятно, положила конец любым оставшимся у "Вагнера" средствам для того, чтобы действовать независимо от российского Министерства обороны.

Остается неясным, намерен ли Кремль полностью распустить "Вагнера", восстановить его как гораздо меньшую организацию или полностью подчинить Минобороны. Восстановление "Вагнера" как квазинезависимой организации под руководством нового лояльного к Кремлю командира возможно, но маловероятно".

Темы: ВагнерРосcия
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