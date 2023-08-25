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Окупанти вводять нові обмеження, щоб посилити примусову паспортизацію – Генштаб

"Українська правда"П'ятниця, 25 серпня 2023, 07:25
Окупанти вводять нові обмеження, щоб посилити примусову паспортизацію – Генштаб
ФОТО PIXABAY.COM

Російські загарбники посилюють тиск на жителів окупованих територій Запорізької області з вимогою отримувати паспорти РФ.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ у Facebook

Деталі: За даними Генштабу, для примусової паспортизації, зокрема, вводиться вимога, що оплата комунальних послуг, інтернету та мобільного телефону неможлива без російського громадянства.

"З метою посилення тиску на місцеве населення в даному регіоні відмічається збільшення чисельності військовослужбовців чеченської національності, які поводяться дуже агресивно та жорстко відносяться до порушення комендантської години місцевим населенням", - йдеться у зведенні.

Також, за інформацією Генштабу, в одному з тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області планується проведення "виборів" у змішаному форматі – показове голосування на дільницях та обхід квартир і будинків.

"Обхід будинків передбачається розпочати завчасно. Починаючи з 30 серпня цього року, представники окупаційної влади почнуть обхід квартир для збору голосів. Крім того, в цьому регіоні з’являються особи, яких привозять із території РФ та розселяють в покинутих будинках місцевих жителів. Даний факт пов’язаний із підготовкою фальсифікації голосування та створення потрібної картинки для російських медіа", – повідомили у ЗСУ.

Теми: ГенштабпаспортРосія
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