Окупанти вводять нові обмеження, щоб посилити примусову паспортизацію – Генштаб

Російські загарбники посилюють тиск на жителів окупованих територій Запорізької області з вимогою отримувати паспорти РФ.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ у Facebook

Деталі: За даними Генштабу, для примусової паспортизації, зокрема, вводиться вимога, що оплата комунальних послуг, інтернету та мобільного телефону неможлива без російського громадянства.

"З метою посилення тиску на місцеве населення в даному регіоні відмічається збільшення чисельності військовослужбовців чеченської національності, які поводяться дуже агресивно та жорстко відносяться до порушення комендантської години місцевим населенням", - йдеться у зведенні.

Також, за інформацією Генштабу, в одному з тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області планується проведення "виборів" у змішаному форматі – показове голосування на дільницях та обхід квартир і будинків.

"Обхід будинків передбачається розпочати завчасно. Починаючи з 30 серпня цього року, представники окупаційної влади почнуть обхід квартир для збору голосів. Крім того, в цьому регіоні з’являються особи, яких привозять із території РФ та розселяють в покинутих будинках місцевих жителів. Даний факт пов’язаний із підготовкою фальсифікації голосування та створення потрібної картинки для російських медіа", – повідомили у ЗСУ.