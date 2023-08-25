Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти вводять нові обмеження, щоб посилити примусову паспортизацію – Генштаб

"Українська правда"П'ятниця, 25 серпня 2023, 07:25
Окупанти вводять нові обмеження, щоб посилити примусову паспортизацію – Генштаб
ФОТО PIXABAY.COM

Російські загарбники посилюють тиск на жителів окупованих територій Запорізької області з вимогою отримувати паспорти РФ.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ у Facebook

Деталі: За даними Генштабу, для примусової паспортизації, зокрема, вводиться вимога, що оплата комунальних послуг, інтернету та мобільного телефону неможлива без російського громадянства.

"З метою посилення тиску на місцеве населення в даному регіоні відмічається збільшення чисельності військовослужбовців чеченської національності, які поводяться дуже агресивно та жорстко відносяться до порушення комендантської години місцевим населенням", - йдеться у зведенні.

Також, за інформацією Генштабу, в одному з тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області планується проведення "виборів" у змішаному форматі – показове голосування на дільницях та обхід квартир і будинків.

"Обхід будинків передбачається розпочати завчасно. Починаючи з 30 серпня цього року, представники окупаційної влади почнуть обхід квартир для збору голосів. Крім того, в цьому регіоні з’являються особи, яких привозять із території РФ та розселяють в покинутих будинках місцевих жителів. Даний факт пов’язаний із підготовкою фальсифікації голосування та створення потрібної картинки для російських медіа", – повідомили у ЗСУ.

Теми: ГенштабпаспортРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нового представника у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Усі новини...
Генштаб
Сили оборони на півдні мали успіх на двох напрямках і закріплюються – Генштаб
Втрати ворога: захисники "відмінусували" ще 470 окупантів – Генштаб
За минулу добу відбулось 35 зіткнень з ворогом – зведення
Останні новини
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитуванння
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
10:47
Blue Origin Безоса запустила першу ракету після аварії у вересні 2022 року
10:46
Реформи за мільярди: що Україна пообіцяла МВФ зробити у 2024 році
10:44
Зеленський призначив нового представника у Раді
10:40
Курс валют на 20 грудня: гривня продовжує слабнути щодо долара та євро
10:31
США домовляються з Японією про ракети для ЗРК Patriot, щоб допомогти Україні – WP
10:25
Toshiba виключили з лістингу на Токійській біржі
Усі новини...
Реклама: