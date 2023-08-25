Оккупанты вводят новые ограничения, чтобы усилить принудительную паспортизацию – Генштаб

Российские захватчики усиливают давление на жителей оккупированных территорий Запорожской области с требованием получать паспорта РФ.

Источник: сводка Генштаба ВСУ в Facebook

Детали: По данным Генштаба, для принудительной паспортизации, в частности, вводится требование, что оплата коммунальных услуг, интернета и мобильного телефона невозможна без российского гражданства.

"С целью усиления давления на местное население в данном регионе отмечается увеличение численности военнослужащих чеченской национальности, которые ведут себя очень агрессивно и жестко относятся к нарушению комендантского часа местным населением", – говорится в сводке.

Также, по информации Генштаба, в одном из временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области планируется проведение "выборов" в смешанном формате – показательное голосование на участках и обход квартир и домов.

"Обход домов предполагается начать заблаговременно. Начиная с 30 августа этого года, представители оккупационной власти начнут обход квартир для сбора голосов. Кроме того, в этом регионе появляются лица, которых привозят с территории РФ и расселяют в заброшенных домах местных жителей. Данный факт связан с подготовкой фальсификации голосования и создания нужной картинки для российских медиа", – сообщили в ВСУ.