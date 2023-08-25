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Захисники збили вночі над Дніпропетровщиною ракету і безпілотник

"Українська правда"П'ятниця, 25 серпня 2023, 08:03
Захисники збили вночі над Дніпропетровщиною ракету і безпілотник
ЗНИЩЕНИЙ БЕЗПІЛОТНИК РОСІЯН. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО MIL.IN.UA

Українські захисники вночі 25 серпня збили над територією Дніпропетровської області ракету і безпілотник, уламками пошкоджено приватний будинок.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Facebook

Пряма мова: "Цієї ночі агресор бив по Нікопольщині. Цілив з "Граду" та важкої артилерії.

У Нікополі пошкоджені сільськогосподарське підприємство і лінія електропередач. Без світла лишилися понад 700 родин.

Вранці російська армія знову атакувала місто. А ще – Марганецьку громаду. Там наслідки уточнюються.

У Зеленодольській громаді Криворізького району через обстріл з важкої артилерії понівечений газопровід".

Деталі: За даними очільника ОВА, вночі захисники з ПвК "Схід" знищили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник, а ППО збила ракету.

"Уламки пошкодили приватний будинок та газопровід в Грушівській громаді, що на Криворіжжі", – повідомив він.

В усіх випадках обійшлося без постраждалих.

Теми: безпілотникиДніпропетровська область
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