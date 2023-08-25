Захисники збили вночі над Дніпропетровщиною ракету і безпілотник
Українські захисники вночі 25 серпня збили над територією Дніпропетровської області ракету і безпілотник, уламками пошкоджено приватний будинок.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Facebook
Пряма мова: "Цієї ночі агресор бив по Нікопольщині. Цілив з "Граду" та важкої артилерії.
У Нікополі пошкоджені сільськогосподарське підприємство і лінія електропередач. Без світла лишилися понад 700 родин.
Вранці російська армія знову атакувала місто. А ще – Марганецьку громаду. Там наслідки уточнюються.
У Зеленодольській громаді Криворізького району через обстріл з важкої артилерії понівечений газопровід".
Деталі: За даними очільника ОВА, вночі захисники з ПвК "Схід" знищили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник, а ППО збила ракету.
"Уламки пошкодили приватний будинок та газопровід в Грушівській громаді, що на Криворіжжі", – повідомив він.
В усіх випадках обійшлося без постраждалих.