Захисники збили вночі над Дніпропетровщиною ракету і безпілотник

Українські захисники вночі 25 серпня збили над територією Дніпропетровської області ракету і безпілотник, уламками пошкоджено приватний будинок.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Facebook

Пряма мова: "Цієї ночі агресор бив по Нікопольщині. Цілив з "Граду" та важкої артилерії.

У Нікополі пошкоджені сільськогосподарське підприємство і лінія електропередач. Без світла лишилися понад 700 родин.

Вранці російська армія знову атакувала місто. А ще – Марганецьку громаду. Там наслідки уточнюються.

У Зеленодольській громаді Криворізького району через обстріл з важкої артилерії понівечений газопровід".

Деталі: За даними очільника ОВА, вночі захисники з ПвК "Схід" знищили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник, а ППО збила ракету.

"Уламки пошкодили приватний будинок та газопровід в Грушівській громаді, що на Криворіжжі", – повідомив він.

В усіх випадках обійшлося без постраждалих.