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Защитники сбили ночью над Днепропетровской областью ракету и беспилотник

"Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 08:03
Защитники сбили ночью над Днепропетровской областью ракету и беспилотник
УНИЧТОЖЕННЫЙ БЕСПИЛОТНИК РОССИЯН. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО MIL.IN.UA

Украинские защитники ночью 25 августа сбили над территорией Днепропетровской области ракету и беспилотник, обломками поврежден частный дом.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Facebook

Прямая речь: "Этой ночью агрессор бил по Никопольщине. Целился из "Града" и тяжелой артиллерии.

В Никополе повреждены сельскохозяйственное предприятие и линия электропередач. Без света остались более 700 семей.

Утром российская армия снова атаковала город. А еще - Марганецкую громаду. Там последствия уточняются.

В Зеленодольской громаде Криворожского района из-за обстрела из тяжелой артиллерии изуродован газопровод".

Детали: По данным главы ОВА, ночью защитники из ЮК "Восток" уничтожили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник, а ПВО сбила ракету.

"Обломки повредили частный дом и газопровод в Грушевской общине, что на Криворожье", - сообщил он.

Во всех случаях обошлось без пострадавших.

Темы: беспилотникиДнепропетровская область
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