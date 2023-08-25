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Втрати ворога: захисники "відмінусували" ще 470 окупантів – Генштаб

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 25 серпня 2023, 08:14
Втрати ворога: захисники відмінусували ще 470 окупантів – Генштаб
УКРАЇНСЬКИЙ ЗАХИСНИК НА ФОНІ ЗНИЩЕНОЇ ТЕХНІКИ ОКУПАНТА. ФОТО ГЕНШТАБУ ЗСУ

За минулу добу Сили оборони знищили близько 470 окупантів, а також три танки, засіб ППО та 28 артсистем ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу  ‒ близько 259630 (+470) осіб, 
  • танків ‒ 4378 (+3) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 8521 (+10) од, 
  • артилерійських систем – 5361 (+28) од, 
  • РСЗВ – 724 (+1) од, 
  • засоби ППО ‒ 495 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 316 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4356 (+12),
  • крилаті ракети ‒ 1409 (+3),
  • кораблі /катери  ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7790 (+17) од,
  • спеціальна техніка ‒ 802 (+1).

Дані уточнюються.

Теми: ГенштабЗбройні сили
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