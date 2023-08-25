Втрати ворога: захисники "відмінусували" ще 470 окупантів – Генштаб

За минулу добу Сили оборони знищили близько 470 окупантів, а також три танки, засіб ППО та 28 артсистем ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 259630 (+470) осіб,

танків ‒ 4378 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 8521 (+10) од,

артилерійських систем – 5361 (+28) од,

РСЗВ – 724 (+1) од,

засоби ППО ‒ 495 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4356 (+12),

крилаті ракети ‒ 1409 (+3),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7790 (+17) од,

спеціальна техніка ‒ 802 (+1).

Дані уточнюються.