Потери врага: защитники "отминусовали" еще 470 оккупантов – Генштаб

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили около 470 оккупантов, а также три танка, средство ПВО и 28 артсистем врага.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.08.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 259630 (+470) человек,

танков - 4378 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 8521 (+10) ед,

артиллерийских систем - 5361 (+28) ед,

РСЗО - 724 (+1) ед,

средства ПВО - 495 (+1) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4356 (+12),

крылатые ракеты - 1409 (+3),

корабли / катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7790 (+17) ед,

специальная техника - 802 (+1).

Данные уточняются.