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Потери врага: защитники "отминусовали" еще 470 оккупантов – Генштаб

Татьяна ЛозовенкоПятница, 25 августа 2023, 08:14
Потери врага: защитники отминусовали еще 470 оккупантов – Генштаб
УКРАИНСКИЙ ЗАЩИТНИК НА ФОНЕ УНИЧТОЖЕННОЙ ТЕХНИКИ ОККУПАНТА. ФОТО ГЕНШТАБА ЗСУ

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили около 470 оккупантов, а также три танка, средство ПВО и 28 артсистем врага.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 259630 (+470) человек, 
  • танков - 4378 (+3) ед, 
  • боевых бронированных машин - 8521 (+10) ед, 
  • артиллерийских систем - 5361 (+28) ед, 
  • РСЗО - 724 (+1) ед, 
  • средства ПВО - 495 (+1) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед, 
  • вертолетов - 316 (+0) ед, 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4356 (+12),
  • крылатые ракеты - 1409 (+3),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7790 (+17) ед,
  • специальная техника - 802 (+1).

Данные уточняются.

Темы: ГенштабВооруженные силы
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