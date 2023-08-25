Потери врага: защитники "отминусовали" еще 470 оккупантов – Генштаб
Пятница, 25 августа 2023, 08:14
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили около 470 оккупантов, а также три танка, средство ПВО и 28 артсистем врага.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 259630 (+470) человек,
- танков - 4378 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 8521 (+10) ед,
- артиллерийских систем - 5361 (+28) ед,
- РСЗО - 724 (+1) ед,
- средства ПВО - 495 (+1) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4356 (+12),
- крылатые ракеты - 1409 (+3),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7790 (+17) ед,
- специальная техника - 802 (+1).
Данные уточняются.