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Сили оборони на півдні мали успіх на двох напрямках і закріплюються – Генштаб

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 25 серпня 2023, 09:05
Сили оборони на півдні мали успіх на двох напрямках і закріплюються – Генштаб
Скрін з мапи deepstate

Сили оборони України мали успіх на напрямках Новоданилівка – Новопрокопівка та Мала Токмачка – Очеретувате Запорізької області.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "На напрямках Новоданилівка – Новопрокопівка та Мала Токмачка – Очеретувате (Сили оборони - ред.) мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби". 

Деталі: Також Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

 
СКРІН З МАПИ DEEPSTATE
 

Теми: ГенштабвійнаЗапорізька область
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