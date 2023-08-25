Сили оборони на півдні мали успіх на двох напрямках і закріплюються – Генштаб
П'ятниця, 25 серпня 2023, 09:05
Сили оборони України мали успіх на напрямках Новоданилівка – Новопрокопівка та Мала Токмачка – Очеретувате Запорізької області.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "На напрямках Новоданилівка – Новопрокопівка та Мала Токмачка – Очеретувате (Сили оборони - ред.) мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби".
Деталі: Також Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.