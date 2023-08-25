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Силы обороны на юге имели успех на двух направлениях и закрепляются – Генштаб

Татьяна ЛозовенкоПятница, 25 августа 2023, 09:05
Силы обороны на юге имели успех на двух направлениях и закрепляются – Генштаб
Скрин с карты deepstate

Силы обороны Украины имели успех на направлениях Новоданиловка - Новопрокоповка и Малая Токмачка - Очеретоватое Запорожской области.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "На направлениях Новоданиловка - Новопрокоповка и Малая Токмачка - Очеретоватое (Силы обороны - ред.) имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы". 

Детали: Также Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

 
 

Темы: ГенштабвойнаЗапорожская область
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