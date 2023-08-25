Силы обороны на юге имели успех на двух направлениях и закрепляются – Генштаб
Пятница, 25 августа 2023, 09:05
Силы обороны Украины имели успех на направлениях Новоданиловка - Новопрокоповка и Малая Токмачка - Очеретоватое Запорожской области.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "На направлениях Новоданиловка - Новопрокоповка и Малая Токмачка - Очеретоватое (Силы обороны - ред.) имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы".
Детали: Также Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.