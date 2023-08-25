Данілов: Контрнаступ йде важко, але щодня є просування

Український контрнаступ йде важко, але щодня оборонці просуваються вперед, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Джерело: Данілов в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова секретаря РНБО: "Йде важко, але з кожним днем ми крокуємо вперед до звільнення всіх наших територій".

Деталі: Данілов зауважив, що контрнаступ проходить за затвердженим планом і це дуже складна операція.

Пряма мова секретаря РНБО: "Якщо хтось вважав, що це якась легка прогулянка і дуже швидко можна досягати тих цілей, які ми ставимо перед собою – звільнення всіх наших територій, то майте на увазі, що ворог потужний, ворог має певну систему оборонних, захисних споруд, які він там зміг побудувати".

Деталі: Данілов пояснив, що просування ЗСУ відбувається у той спосіб, в який може відбуватися для того, щоб зберегти максимальну кількість українських військових живими і неушкодженими.