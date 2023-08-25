Данилов: Контрнаступление идет тяжело, но каждый день есть продвижение

Украинское контрнаступление идет тяжело, но ежедневно оборонцы продвигаются вперед, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Источник: Данилов в интервью Радио Свобода

Прямая речь секретаря СНБО: "Идет трудно, но с каждым днем мы шагаем вперед к освобождению всех наших территорий".

Детали: Данилов отметил, что контрнаступление проходит по утвержденному плану и это очень сложная операция.

Прямая речь секретаря СНБО: "Если кто-то считал, что это какая-то легкая прогулка и очень быстро можно достигать тех целей, которые мы ставим перед собой − освобождение всех наших территорий, то имейте в виду, что враг мощный, враг имеет определенную систему оборонительных, защитных сооружений, которые он там смог построить".

Детали: Данилов пояснил, что продвижение ВСУ происходит тем способом, которым может происходить, для того, чтобы сохранять максимальное количество украинских военных живыми и невредимыми.