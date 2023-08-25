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Фінляндія затвердила 18-й пакет військової допомоги Україні

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 25 серпня 2023, 13:08
Фінляндія затвердила 18-й пакет військової допомоги Україні
Фото: Getty Images

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо за пропозицією уряду 25 серпня ухвалив рішення про надання Україні 18-го пакета військової допомоги на суму приблизно 94 мільйони євро.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомленні фінського уряду

Деталі: Повідомляється, що сукупна вартість усіх пакетів оборонної допомоги Фінляндії, наданих Україні до цього часу, становить близько 1,3 мільярда євро.

"Підтримка України з боку Фінляндії та наших союзників залишається непохитною. Ключовим питанням з точки зору майбутнього безпекового порядку в Європі і Фінляндії є здатність стримати агресію Росії проти України", – заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккінен.

З оперативних міркувань та з метою забезпечення безпечного прибуття допомоги до місця призначення, подальші подробиці щодо змісту пакета, способу його доставки та графіку не надаються.

"При прийнятті рішення про надання Фінляндією додаткової допомоги були враховані як потреби України, так і ресурси фінських Збройних сил", – йдеться у повідомленні.

Передісторія:

  • Про підготовку нового пакета військової допомоги вперше оголосив прем’єр Фінляндії Петтері Орпо під час візиту до Києва 23 серпня. "Там є речі, які дійсно необхідні: важке озброєння та боєприпаси", – прокоментував Орпо вміст пакета допомоги.
  • Раніше президент Фінляндії Саулі Нііністьо розповів, що російська пропаганда, спрямована проти його країни, посилюється.

Теми: ФінляндіяУкраїнадопомога Українівійна
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