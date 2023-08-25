Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Фінляндія затвердила 18-й пакет військової допомоги Україні

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 25 серпня 2023, 13:08
Фінляндія затвердила 18-й пакет військової допомоги Україні
Фото: Getty Images

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо за пропозицією уряду 25 серпня ухвалив рішення про надання Україні 18-го пакета військової допомоги на суму приблизно 94 мільйони євро.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомленні фінського уряду

Деталі: Повідомляється, що сукупна вартість усіх пакетів оборонної допомоги Фінляндії, наданих Україні до цього часу, становить близько 1,3 мільярда євро.

"Підтримка України з боку Фінляндії та наших союзників залишається непохитною. Ключовим питанням з точки зору майбутнього безпекового порядку в Європі і Фінляндії є здатність стримати агресію Росії проти України", – заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккінен.

З оперативних міркувань та з метою забезпечення безпечного прибуття допомоги до місця призначення, подальші подробиці щодо змісту пакета, способу його доставки та графіку не надаються.

"При прийнятті рішення про надання Фінляндією додаткової допомоги були враховані як потреби України, так і ресурси фінських Збройних сил", – йдеться у повідомленні.

Передісторія:

  • Про підготовку нового пакета військової допомоги вперше оголосив прем’єр Фінляндії Петтері Орпо під час візиту до Києва 23 серпня. "Там є речі, які дійсно необхідні: важке озброєння та боєприпаси", – прокоментував Орпо вміст пакета допомоги.
  • Раніше президент Фінляндії Саулі Нііністьо розповів, що російська пропаганда, спрямована проти його країни, посилюється.

Теми: ФінляндіяУкраїнадопомога Українівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Аудит всіх напрямів та українське оборонне виробництво – Умєров розповів про плани Міноборони

США оголосили про надання Україні снарядів зі збідненим ураном і ще багато чого

Українці вимагають у Зеленського ветувати закон про закриті декларації: петиція має 25 тисяч підписів

Зведення Генштабу: Сили оборони йдуть у наступ на Мелітопольському напрямку та під Бахмутом

Будуть консультації: Зеленський ще не вирішив, чи ветувати закон про декларування

Помер український вчений і релігієзнавець Ігор Козловський

Усі новини...
Фінляндія
ЗМІ: У Фінляндії затримали бойовика з "Русича", що воював в Україні
Президент Фінляндії заявив про посилення пропаганди РФ проти його країни
У Фінляндії спростували твердження роспропаганди про вербування росіян
Останні новини
23:28
У Латвії не підтримали ідею припинити утримання експрезидентів коштом держави
23:13
"Почався кліматичний зрив": в ООН прокоментували температурні рекорди літа
23:09
В Україні запустили курси з виготовлення й використання боєприпасів для БПЛА
22:54
відео Блінкен у Києві поїв у McDonald's разом із Кулебою
22:31
США виділять на допомогу України понад $1 мільярд − Блінкен
22:00
Україна отримає 150 дронів від французької компанії Delair
21:53
Аудит всіх напрямів та українське оборонне виробництво – Умєров розповів про плани Міноборони
21:48
Байден чекає зустрічі з Зеленським, і дуже скоро - Блінкен
21:35
У Росії хочуть ставити ув'язнених на особливий військовий облік
21:33
Економічні новини 6 вересня: АМКУ отримав нового очільника, ЄС вперше скасував санкції проти російського бізнесмена
Усі новини...
Реклама: