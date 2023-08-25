Фінляндія затвердила 18-й пакет військової допомоги Україні

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо за пропозицією уряду 25 серпня ухвалив рішення про надання Україні 18-го пакета військової допомоги на суму приблизно 94 мільйони євро.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомленні фінського уряду

Деталі: Повідомляється, що сукупна вартість усіх пакетів оборонної допомоги Фінляндії, наданих Україні до цього часу, становить близько 1,3 мільярда євро.

"Підтримка України з боку Фінляндії та наших союзників залишається непохитною. Ключовим питанням з точки зору майбутнього безпекового порядку в Європі і Фінляндії є здатність стримати агресію Росії проти України", – заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккінен.

З оперативних міркувань та з метою забезпечення безпечного прибуття допомоги до місця призначення, подальші подробиці щодо змісту пакета, способу його доставки та графіку не надаються.

"При прийнятті рішення про надання Фінляндією додаткової допомоги були враховані як потреби України, так і ресурси фінських Збройних сил", – йдеться у повідомленні.

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