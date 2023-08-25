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Финляндия утвердила 18-й пакет военной помощи Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 13:08
Финляндия утвердила 18-й пакет военной помощи Украине
Фото: Getty Images

Президент Финляндии Саули Ниинистьо по предложению правительства 25 августа принял решение о предоставлении Украине 18-го пакета военной помощи на сумму примерно 94 миллиона евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщении финского правительства

Детали: Сообщается, что совокупная стоимость всех пакетов оборонной помощи Финляндии, предоставленных Украине до сих пор, составляет около 1,3 миллиарда евро.

"Поддержка Украины со стороны Финляндии и наших союзников остается непоколебимой. Ключевым вопросом с точки зрения будущего порядка безопасности в Европе и Финляндии является способность сдержать агрессию России против Украины", – заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккинен.

По оперативным соображениям и с целью обеспечения безопасного прибытия помощи к месту назначения, дальнейшие подробности относительно содержания пакета, способа его доставки и графика не предоставляются.

"При принятии решения о предоставлении Финляндией дополнительной помощи были учтены как потребности Украины, так и ресурсы финских Вооруженных сил", – говорится в сообщении.

Предистория:

  • О подготовке нового пакета военной помощи впервые объявил премьер Финляндии Петтери Орпо во время визита в Киев 23 августа. "Там есть вещи, которые действительно необходимы: тяжелое вооружение и боеприпасы", – прокомментировал Орпо содержание пакета помощи.
  • Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё рассказал, что российская пропаганда, направленная против его страны, усиливается.

Темы: ФинляндияУкраинапомощь Украиневойна
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