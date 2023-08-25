Финляндия утвердила 18-й пакет военной помощи Украине

Президент Финляндии Саули Ниинистьо по предложению правительства 25 августа принял решение о предоставлении Украине 18-го пакета военной помощи на сумму примерно 94 миллиона евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщении финского правительства

Детали: Сообщается, что совокупная стоимость всех пакетов оборонной помощи Финляндии, предоставленных Украине до сих пор, составляет около 1,3 миллиарда евро.

"Поддержка Украины со стороны Финляндии и наших союзников остается непоколебимой. Ключевым вопросом с точки зрения будущего порядка безопасности в Европе и Финляндии является способность сдержать агрессию России против Украины", – заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккинен.

По оперативным соображениям и с целью обеспечения безопасного прибытия помощи к месту назначения, дальнейшие подробности относительно содержания пакета, способа его доставки и графика не предоставляются.

"При принятии решения о предоставлении Финляндией дополнительной помощи были учтены как потребности Украины, так и ресурсы финских Вооруженных сил", – говорится в сообщении.

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