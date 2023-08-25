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Чотирьох громадян Латвії запідозрили в роботі на російську ФСБ

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 25 серпня 2023, 13:34
Чотирьох громадян Латвії запідозрили в роботі на російську ФСБ
Фото з соцмереж

Служба держбезпеки Латвії (СДБ) затримала чотирьох громадян, яких підозрюють у  роботі на російську ФСБ проти Латвійської безпеки.

Джерело: "Європейська правда", інформує Delfi

Деталі: За даними відомства, ця діяльність була спрямована проти Латвійської держави та безпеки її жителів. Правоохоронці розпочали кримінальний процес 1 серпня за статтею за надання допомоги іноземній державі проти Латвії.

Під арештом перебувають троє підозрюваних, тоді як четвертому заборонили виїжджати за межі Латвії, а також змінювати місце проживання.

СДБ у рамках розслідування провела обшуки на 14 об'єктах у Ризі та інших містах країни. Повідомляють, що під час обшуків вилучено велику кількість носіїв інформації та різних документів.

Силовики виявили пристрої, які, ймовірно, "є товарами стратегічного значення і можуть бути використані для незаконної оперативної діяльності".

СДБ дійшла висновку, що підозрювані за дорученням ФСБ Росії "здійснювали дії, спрямовані проти свободи, недоторканності, економічної, соціальної та фізичної безпеки інших осіб".

Напередодні повідомлялося, що СДБ зацікавилася жителями Латвії, які вирішили навчатися у вишах РФ.

Раніше СДБ затримала таксиста, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Теми: ЛатвіяРосіяФСБ
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