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Четырех граждан Латвии заподозрили в работе на российскую ФСБ

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 13:34
Четырех граждан Латвии заподозрили в работе на российскую ФСБ

Служба госбезопасности Латвии (СГБ) задержала четырех граждан, которых подозревают в работе на российскую ФСБ против Латвийской безопасности.

Источник: "Европейская правда", информирует Delfi

Детали: По данным ведомства, эта деятельность была направлена против Латвийского государства и безопасности его жителей. Правоохранители начали уголовный процесс 1 августа по статье за оказание помощи иностранному государству против Латвии.

Под арестом находятся трое подозреваемых, тогда как четвертому запретили выезжать за пределы Латвии, а также менять место жительства.

СГБ в рамках расследования провела обыски на 14 объектах в Риге и других городах страны. Сообщается, что в ходе обысков изъято большое количество носителей информации и различных документов.

Силовики выявили устройства, которые, вероятно, "являются товарами стратегического значения и могут быть использованы для незаконной оперативной деятельности".

СГБ пришла к выводу, что подозреваемые по поручению ФСБ России "осуществляли действия, направленные против свободы, неприкосновенности, экономической, социальной и физической безопасности других лиц".

Накануне сообщалось, что СГБ заинтересовалась жителями Латвии, которые решили учиться в вузах РФ.

Ранее СГБ задержала таксиста, которого подозревают в шпионаже в пользу России.

Темы: ЛатвияРосcияФСБ
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