Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Данії планують заборонити спалювати Коран

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 25 серпня 2023, 14:23
У Данії планують заборонити спалювати Коран
Спалений у Данії Коран, фото Getty Images

Уряд Данії 25 серпня заявив, що пропонує законодавство, яке зробить незаконним спалення примірників Корану в громадських місцях, аби знизити напруженість у відносинах із кількома мусульманськими країнами.

Джерело: данський міністр юстиції Петер Хуммельгаард, цитує "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Пряма мова Хуммельгаарда: "Уряд запропонує законодавство, яке забороняє неналежне поводження з предметами, що мають важливе релігійне значення для релігійної громади. Таким чином, пропозиція передбачає покарання, наприклад, за публічне спалення Корану, Біблії або Тори".

Цьому передувало: За останні тижні в Данії та Швеції відбулася низка протестів, під час яких були спалені або іншим чином пошкоджені копії Корану, що викликало обурення в мусульманських країнах, які вимагали від урядів скандинавських країн припинити спалення їхньої священної книги.

Уряд Швеції вирішив створити тимчасову комісію, яка вивчила б можливість заборони акцій зі спалення Корану, що стали причиною погіршення безпекової ситуації та напруження у відносинах із мусульманськими державами.

На тлі акцій зі спаленням Корану Швеція посилила прикордонний контроль та внутрішні перевірки, а також підвищила рівень терористичної загрози.

Теми: Даніярелігіяакції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нового представника у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Усі новини...
Данія
Данілов відповів режисеру Трієру: Коли митець стає на бік ката – це трагедія
Данський режисер Ларс фон Трієр вступився за окупантів: "Життя росіян теж важливі"
Міністр оборони Данії присоромив посла Росії, який висловився про передачу F-16 Україні
Останні новини
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитуванння
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
10:47
Blue Origin Безоса запустила першу ракету після аварії у вересні 2022 року
10:46
Реформи за мільярди: що Україна пообіцяла МВФ зробити у 2024 році
10:44
Зеленський призначив нового представника у Раді
10:40
Курс валют на 20 грудня: гривня продовжує слабнути щодо долара та євро
10:31
США домовляються з Японією про ракети для ЗРК Patriot, щоб допомогти Україні – WP
10:25
Toshiba виключили з лістингу на Токійській біржі
Усі новини...
Реклама: