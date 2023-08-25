У Данії планують заборонити спалювати Коран

Уряд Данії 25 серпня заявив, що пропонує законодавство, яке зробить незаконним спалення примірників Корану в громадських місцях, аби знизити напруженість у відносинах із кількома мусульманськими країнами.

Джерело: данський міністр юстиції Петер Хуммельгаард, цитує "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Пряма мова Хуммельгаарда: "Уряд запропонує законодавство, яке забороняє неналежне поводження з предметами, що мають важливе релігійне значення для релігійної громади. Таким чином, пропозиція передбачає покарання, наприклад, за публічне спалення Корану, Біблії або Тори".

Цьому передувало: За останні тижні в Данії та Швеції відбулася низка протестів, під час яких були спалені або іншим чином пошкоджені копії Корану, що викликало обурення в мусульманських країнах, які вимагали від урядів скандинавських країн припинити спалення їхньої священної книги.

Уряд Швеції вирішив створити тимчасову комісію, яка вивчила б можливість заборони акцій зі спалення Корану, що стали причиною погіршення безпекової ситуації та напруження у відносинах із мусульманськими державами.

На тлі акцій зі спаленням Корану Швеція посилила прикордонний контроль та внутрішні перевірки, а також підвищила рівень терористичної загрози.