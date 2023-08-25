Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Дании планируют запретить сжигать Коран

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 14:23
В Дании планируют запретить сжигать Коран
Сожженный в Дании Коран, фото Getty Images

Правительство Дании 25 августа заявило, что предлагает законодательство, которое сделает незаконным сжигание экземпляров Корана в общественных местах, чтобы снизить напряженность в отношениях с несколькими мусульманскими странами.

Источник: датский министр юстиции Петер Хуммельгаард, цитирует "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Прямая речь Хуммельгаарда: "Правительство предложит законодательство, запрещающее ненадлежащее обращение с предметами, имеющими важное религиозное значение для религиозной общины.

Таким образом, предложение предусматривает наказание, например, за публичное сожжение Корана, Библии или Торы".

Этому предшествовало: За последние недели в Дании и Швеции состоялся ряд протестов, во время которых были сожжены или иным образом повреждены копии Корана, что вызвало возмущение в мусульманских странах, которые требовали от правительств скандинавских стран прекратить сожжение их священной книги.

Правительство Швеции решило создать временную комиссию, которая изучила бы возможность запрета акций по сожжению Корана, ставших причиной ухудшения ситуации с безопасностью и напряженности в отношениях с мусульманскими государствами.

На фоне акций с сожжением Корана Швеция усилила пограничный контроль и внутренние проверки, а также повысила уровень террористической угрозы.

Темы: Даниярелигияакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Дания
Данилов ответил режиссеру Триеру: Когда человек искусства становится на сторону палача – это трагедия
Датский режиссер Ларс фон Триер вступился за оккупантов: "Жизни россиян тоже важны"
Министр обороны Дании пристыдил посла России, который высказался о передаче F-16 Украине
Последние новости
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
Все новости...
Реклама: