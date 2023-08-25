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В Дании планируют запретить сжигать Коран

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 14:23
В Дании планируют запретить сжигать Коран
Сожженный в Дании Коран, фото Getty Images

Правительство Дании 25 августа заявило, что предлагает законодательство, которое сделает незаконным сжигание экземпляров Корана в общественных местах, чтобы снизить напряженность в отношениях с несколькими мусульманскими странами.

Источник: датский министр юстиции Петер Хуммельгаард, цитирует "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Прямая речь Хуммельгаарда: "Правительство предложит законодательство, запрещающее ненадлежащее обращение с предметами, имеющими важное религиозное значение для религиозной общины.

Таким образом, предложение предусматривает наказание, например, за публичное сожжение Корана, Библии или Торы".

Этому предшествовало: За последние недели в Дании и Швеции состоялся ряд протестов, во время которых были сожжены или иным образом повреждены копии Корана, что вызвало возмущение в мусульманских странах, которые требовали от правительств скандинавских стран прекратить сожжение их священной книги.

Правительство Швеции решило создать временную комиссию, которая изучила бы возможность запрета акций по сожжению Корана, ставших причиной ухудшения ситуации с безопасностью и напряженности в отношениях с мусульманскими государствами.

На фоне акций с сожжением Корана Швеция усилила пограничный контроль и внутренние проверки, а также повысила уровень террористической угрозы.

Темы: Даниярелигияакции
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