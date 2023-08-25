В Одесі затримали військового інженера, який привласнив понад мільйон гривень

В Одесі затримали головного інженера військового квартирно-експлуатаційного управління, який вкрав бюджетні кошти на будівництві спорткомплексу для ЗСУ

Джерело: СБУ, ДБР

Деталі: За даними слідства, посадовець привласнив понад 1,2 мільйонів гривень бюджетних гривень, які були виділені на будівництво спортивного комплексу в одному з військових містечок Одещини. До оборудки він залучив директора місцевої будівельної компанії.

У 2018 році вони уклали договір про роботи на спортивному майданчику у військовому містечку на загальну вартість у понад 23 млн грн.

Однак, підрядники не виконали всі свої зобов’язання. Зокрема не встановили понад 800 м² гумового покриття та понад 50 засобів зовнішнього освітлення – ці роботи були виконані тільки на папері.

Фото: дбр

Дослівно: "При цьому фігуранти отримали повну оплату з бюджету і вивели гроші у тінь та розподілили між собою. Для цього вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації. Будівельно-технічні та економічні експертизи підтвердили факти злочинної діяльності".

Деталі: Наразі правоохоронці перевіряють, чи причетні до "схеми" інші посадовці. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.