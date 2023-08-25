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В Одессе задержали военного инженера, который присвоил более миллиона гривен

"Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 15:46
В Одессе задержали военного инженера, который присвоил более миллиона гривен

В Одессе задержали главного инженера военного квартирно-эксплуатационного управления, который украл бюджетные средства на строительстве спорткомплекса для ВСУ

Источник: СБУ, ГБР

Детали: По данным следствия, чиновник присвоил более 1,2 миллионов гривен бюджетных гривен, которые были выделены на строительство спортивного комплекса в одном из военных городков Одесской области. К сделке он привлек директора местной строительной компании.

В 2018 году они заключили договор о работах на спортивной площадке в военном городке на общую стоимость более 23 млн грн.

Однако, подрядчики не выполнили все свои обязательства. В частности не установили более 800 м² резинового покрытия и более 50 средств наружного освещения - эти работы были выполнены только на бумаге.

Дословно: "При этом фигуранты получили полную оплату из бюджета и вывели деньги в тень и распределили между собой. Для этого вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию. Строительно-технические и экономические экспертизы подтвердили факты преступной деятельности".

Детали: Сейчас правоохранители проверяют, причастны ли к "схеме" другие должностные лица. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Темы: ОдессаСБУГБР
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