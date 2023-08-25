У важливому для допомоги Україні місті в Польщі спалахнула смертельна хвороба
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AP
Деталі: Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі шукають джерело спалаху.
Жешув на південному сході Польщі є ключовим транзитним вузлом для міжнародної військової підтримки України після повномасштабного вторгнення Росії минулого року. Близько 10 000 американських військовослужбовців також дислокуються в цьому регіоні.
Співробітники Агентства внутрішньої безпеки інспектували різні об'єкти в Жешуві, але в першу чергу водогін, звідки, на думку експертів, могли потрапити бактерії.
Заступник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин заявив, що однією з причин перевірки є спроби Росії посіяти "паніку" серед союзників України.
"Це фактор, який змусив нас (вжити заходів), щоб виключити деякі сценарії", – сказав Жарин.
Щонайменше 113 мешканців були інфіковані у Жешуві. Семеро померлих були людьми похилого віку і страждали на хронічні захворювання. Міська влада та експерти кажуть, що це незвичайна ситуація.
На кризовій нараді в четвер міська влада прийняла рішення про дезінфекцію хлором і озоном понад 1000 кілометрів водогонів Жешува, яка відбудеться в суботу. Влада проінструктувала мешканців відстояти воду, щоб вона втратила частину хлору, а потім кип'ятити її перед вживанням. Вони запевнили, що рівень хлору, який буде використовуватися, буде безпечним для людини.
Хвороба легіонерів – це легенева інфекція, яка передається через вдихання інфікованих водних бризок, а не через питну воду. Зазвичай нею хворіють в таких місцях, як готелі, лікарні або офіси, де бактерії потрапляють у водогін, наприклад, через системи кондиціонування або крани і душові кабіни, якими не часто користуються.
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