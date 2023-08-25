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В важном для помощи Украине городе в Польше вспыхнула смертельная болезнь

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 15:51
В важном для помощи Украине городе в Польше вспыхнула смертельная болезнь
getty images

Недалеко от границы с Украиной, в польском городе Жешув вспыхнула смертельная "болезнь легионеров". Погибло уже семь человек, заразились еще более 100.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AP

Детали: Жешув на юго-востоке Польши является ключевым транзитным узлом для международной военной поддержки Украины после полномасштабного вторжения России в прошлом году. Около 10 000 американских военнослужащих также дислоцируются в этом регионе.

Сотрудники Агентства внутренней безопасности инспектировали различные объекты в Жешуве, но в первую очередь водопровод, откуда, по мнению экспертов, могли попасть бактерии.

Заместитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что одной из причин проверки являются попытки России посеять "панику" среди союзников Украины.

"Это фактор, который заставил нас (принять меры), чтобы исключить некоторые сценарии", – сказал Жарин.

По меньшей мере 113 жителей были инфицированы в Жешуве. Семеро умерших были пожилыми людьми и страдали хроническими заболеваниями. Городские власти и эксперты говорят, что это необычная ситуация.

На кризисном совещании в четверг городские власти приняли решение о дезинфекции хлором и озоном более 1000 километров водопроводов Жешува, которая состоится в субботу. Власти проинструктировали жителей отстоять воду, чтобы она потеряла часть хлора, а затем кипятить ее перед употреблением. Они заверили, что уровень хлора, который будет использоваться, будет безопасным для человека.

Болезнь легионеров – это легочная инфекция, которая передается через вдыхание инфицированных водных брызг, а не через питьевую воду. Обычно ею болеют в таких местах, как гостиницы, больницы или офисы, где бактерии попадают в водопровод, например, через системы кондиционирования или краны и душевые кабины, которыми не часто пользуются.

Напомним:

Темы: ПольшаэпидемияУкраина
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