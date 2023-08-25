У центрі Києва горить триповерховий будинок, мешканців евакуювали

У Печерському районі столиці виникла пожежа в триповерховому житловому будинку. Його мешканців евакуювали.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Деталі: За його словами, загоряння виникло в квартирі на третьому поверсі. Вогонь уже розповсюдився на дах будівлі на загальній площі 1000 кв. м.

Про постраждалих наразі інформації немає. Медики чергують на місці.

Рятувальним службам вдалося локалізували пожежу.

Одній постраждалій – 21-річній дівчині – медики надали допомогу на місці.