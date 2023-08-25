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В центре Киева горит трехэтажный дом, жильцов эвакуировали

Евгений КизиловПятница, 25 августа 2023, 16:23
В центре Киева горит трехэтажный дом, жильцов эвакуировали
иллюстративное фото от iStock / Getty Images

В Печерском районе столицы возник пожар в трехэтажном жилом доме. Его жильцов эвакуировали.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: По его словам, возгорание возникло в квартире на третьем этаже. Огонь уже распространился на крышу здания на общей площади 1000 кв. м.

О пострадавших пока информации нет. Медики дежурят на месте.

Спасательным службам удалось локализовать пожар.

Одной пострадавшей - 21-летней девушке - медики оказали помощь на месте.

Темы: Киевпожарэвакуация
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