В центре Киева горит трехэтажный дом, жильцов эвакуировали
Пятница, 25 августа 2023, 16:23
В Печерском районе столицы возник пожар в трехэтажном жилом доме. Его жильцов эвакуировали.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Детали: По его словам, возгорание возникло в квартире на третьем этаже. Огонь уже распространился на крышу здания на общей площади 1000 кв. м.
О пострадавших пока информации нет. Медики дежурят на месте.
Спасательным службам удалось локализовать пожар.
Одной пострадавшей - 21-летней девушке - медики оказали помощь на месте.