До Києва прибув міністр закордонних справ Туреччини

У Києві перебуває з візитом міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Фото зустрічі міністра з президентом України Володимиром Зеленським опублікувало МЗС Туреччини.

Згодом Зеленський деталізував, що на зустрічі обговорювали "формулу миру" і підготовку Глобального саміту миру, а також ризики, пов’язані з російським блокуванням Чорноморського зернового коридору.

Про візит Хакана Фідана з неофіційної інформації було відомо заздалегідь.

Раніше цього тижня до Києва приїздив головний радник президента Реджепа Таїпа Ердогана Акіф Чагатай Килич, він брав участь у саміті Кримської платформи.

Ердоган раніше оголосив, що Фідан може незабаром відвідати Росію для проведення переговорів.

Також ЗМІ повідомляли, що Ердоган може зустрітися з главою Кремля Владіміром Путіним в Росії, хоча спершу зустріч очікувалася в Анкарі.

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. Крім того, Москва почала масовані обстріли портової інфраструктури Одеси та дунайських портів.

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