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До Києва прибув міністр закордонних справ Туреччини

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 25 серпня 2023, 17:01
До Києва прибув міністр закордонних справ Туреччини
Зустріч міністра з президентом України Володимиром Зеленським. Фото: МЗС Туреччини.

У Києві перебуває з візитом міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Фото зустрічі міністра з президентом України Володимиром Зеленським опублікувало МЗС Туреччини. 

Згодом Зеленський деталізував, що на зустрічі обговорювали "формулу миру" і підготовку Глобального саміту миру, а також ризики, пов’язані з російським блокуванням Чорноморського зернового коридору.

Про візит Хакана Фідана з неофіційної інформації було відомо заздалегідь

Раніше цього тижня до Києва приїздив головний радник президента Реджепа Таїпа Ердогана Акіф Чагатай Килич, він брав участь у саміті Кримської платформи. 

Ердоган раніше оголосив, що Фідан може незабаром відвідати Росію для проведення переговорів.

Також ЗМІ повідомляли, що Ердоган може зустрітися з главою Кремля Владіміром Путіним в Росії, хоча спершу зустріч очікувалася в Анкарі.

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. Крім того, Москва почала масовані обстріли портової інфраструктури Одеси та дунайських портів.

Дивіться блог "ЄП" про те, чи має майбутнє "зернова угода" після виходу з неї РФ.

Теми: ТуреччинаМЗС
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