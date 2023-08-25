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В Киев прибыл министр иностранных дел Турции

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 17:01
В Киев прибыл министр иностранных дел Турции
Встреча министра с президентом Украины Владимиром Зеленским. Фото: МИД Турции.

В Киеве находится с визитом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Фото встречи министра с президентом Украины Владимиром Зеленским опубликовало МИД Турции. 

Впоследствии Зеленский детализировал, что на встрече обсуждали "формулу мира" и подготовку Глобального саммита мира, а также риски, связанные с российским блокированием Черноморского зернового коридора.

О визите Хакана Фидана из неофициальной информации было известно заранее.

Ранее на этой неделе в Киев приезжал главный советник президента Реджепа Тайипа Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч, он участвовал в саммите Крымской платформы.

Эрдоган ранее объявил, что Фидан может вскоре посетить Россию для проведения переговоров.

Также СМИ сообщали, что Эрдоган может встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным в России, хотя сперва встреча ожидалась в Анкаре.

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. Кроме того, Москва начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов.

Смотрите блог "ЕП" о том, есть ли будущее у "зернового соглашения" после выхода из него РФ.

Темы: ТурцияМИД
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