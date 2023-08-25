Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киев прибыл министр иностранных дел Турции

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 17:01
В Киев прибыл министр иностранных дел Турции
Встреча министра с президентом Украины Владимиром Зеленским. Фото: МИД Турции.

В Киеве находится с визитом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Фото встречи министра с президентом Украины Владимиром Зеленским опубликовало МИД Турции. 

Впоследствии Зеленский детализировал, что на встрече обсуждали "формулу мира" и подготовку Глобального саммита мира, а также риски, связанные с российским блокированием Черноморского зернового коридора.

О визите Хакана Фидана из неофициальной информации было известно заранее.

Ранее на этой неделе в Киев приезжал главный советник президента Реджепа Тайипа Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч, он участвовал в саммите Крымской платформы.

Эрдоган ранее объявил, что Фидан может вскоре посетить Россию для проведения переговоров.

Также СМИ сообщали, что Эрдоган может встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным в России, хотя сперва встреча ожидалась в Анкаре.

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. Кроме того, Москва начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов.

Смотрите блог "ЕП" о том, есть ли будущее у "зернового соглашения" после выхода из него РФ.

Темы: ТурцияМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Турция
Турецкая компания подарила ГУРовцам "Байрактар" ко Дню Независимости
Украина призвала Турцию поддержать вступление Швеции в НАТО - Зеленский
Россия, Турция и Катар готовят новое трехстороннее "зерновое соглашение" – Bild
Последние новости
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
Все новости...
Реклама: