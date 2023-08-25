Злодій втерся в довіру киян, викрав чималу суму і влаштував собі "відпустку-люкс"

Злодій втерся в довіру жінки та чоловіка та викрав 120 тисяч доларів, за які вирішив "відпочити" в Одесі.

Джерело: столична поліція, Київська міська прокуратура

Деталі: За даними слідства, 32-річний уродженець Полтави, який тимчасово працював водієм таксі, познайомився у столиці з харків’янкою та втерся до неї в довіру.

Зловмисник розповів, що не має де жити та попросив прихисток. Стурбовані життєвою ситуацією нового знайомого чоловік та жінка залишили його погостювати у себе вдома та поїхали по справах.

Коли повернулися додому – усюди були розкидані речі, зникла чимала сума грошей та ювелірні вироби з золота та діамантів.

Вчинивши злочин, чоловік почав переховуватися в Одесі, проживаючи у найдорожчих готелях.

За результатами розслідування правоохоронці встановили місцезнаходження злодія та затримали його.

фото поліції

У ході обшуків частину викрадених коштів виявили та вилучили.

Як з'ясували поліцейські, затриманий має кримінальне минуле: раніше його притягували до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів та шахрайства.

Як свідчать фото, оприлюднені прокуратурою, зловмисник на радощах обіцяв своїй коханій "райське життя" на "виручені" крадіжкою кошти.

Слідчі за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури повідомили фігурантові про підозру в крадіжці, вчиненій в особливо великих розмірах.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у сумі 2 684 000 гривень.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.