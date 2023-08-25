Вор втерся в доверие киевлян, похитил круглую сумму и устроил себе "отпуск-люкс"
Вор втерся в доверие женщины и мужчины и похитил 120 тысяч долларов, за которые решил "отдохнуть" в Одессе.
Источник: столичная полиция, Киевская городская прокуратура
Детали: По данным следствия, 32-летний уроженец Полтавы, который временно работал водителем такси, познакомился в столице с харьковчанкой и втерся к ней в доверие.
Злоумышленник рассказал, что негде жить и попросил приют. Обеспокоенные жизненной ситуацией нового знакомого женщина и мужчина оставили его погостить у себя дома и поехали по делам.
Когда вернулись домой - всюду были разбросаны вещи, исчезла немалая сумма денег и ювелирные изделия из золота и бриллиантов.
Совершив преступление, мужчина начал скрываться в Одессе, проживая в самых дорогих отелях.
По результатам расследования правоохранители установили местонахождение вора и задержали его.
В ходе обысков часть похищенных средств обнаружили и изъяли.
Как выяснили полицейские, задержанный имеет криминальное прошлое: ранее его привлекали к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и мошенничества.
Как свидетельствуют фото, обнародованные прокуратурой, злоумышленник на радостях обещал своей возлюбленной "райскую жизнь" на "вырученные" кражей средства.
Следователи под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении в краже, совершенной в особо крупных размерах.
Сейчас суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в сумме 2 684 000 гривен.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.