Повітряну тривогу оголошували по всій Україні: в РФ злітали носії "Кинджалів"

Літак МіГ-31К з ракетою "Кинджал" на підвісці, Фото: kremlin.ru

Приблизно з 17:00 до 17:30 в усіх областях України лунала повітряна тривога через загрозу ракетного удару з Росії.

Джерело: онлайн мапа попереджень, Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Деталі: Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в Україні ракетна небезпека, оскільки було зафіксовано зліт російських винищувачів МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" в Нижегородській області РФ.

Цей літак є основним носієм російських гіперзвукових ракет "Кинджал".