Повітряну тривогу оголошували по всій Україні: в РФ злітали носії "Кинджалів"
П'ятниця, 25 серпня 2023, 17:37
Приблизно з 17:00 до 17:30 в усіх областях України лунала повітряна тривога через загрозу ракетного удару з Росії.
Джерело: онлайн мапа попереджень, Повітряні сили ЗСУ в Telegram
Деталі: Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в Україні ракетна небезпека, оскільки було зафіксовано зліт російських винищувачів МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" в Нижегородській області РФ.
Цей літак є основним носієм російських гіперзвукових ракет "Кинджал".