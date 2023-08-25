Воздушную тревогу объявляли по всей Украине: в РФ взлетали носители "Кинжалов"

Самолет МиГ-31К с ракетой "Кинжал" на подвеске, Фото: kremlin.ru

Примерно с 17:00 до 17:30 во всех областях Украины звучала воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара из России.

Источник: онлайн карта предупреждений, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Воздушные силы ВСУ сообщили, что в Украине ракетная опасность, поскольку был зафиксирован взлет российских истребителей МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области РФ.

Этот самолет является основным носителем российских гиперзвуковых ракет "Кинжал".