Воздушную тревогу объявляли по всей Украине: в РФ взлетали носители "Кинжалов"
Пятница, 25 августа 2023, 17:37
Примерно с 17:00 до 17:30 во всех областях Украины звучала воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара из России.
Источник: онлайн карта предупреждений, Воздушные силы ВСУ в Telegram
Детали: Воздушные силы ВСУ сообщили, что в Украине ракетная опасность, поскольку был зафиксирован взлет российских истребителей МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области РФ.
Этот самолет является основным носителем российских гиперзвуковых ракет "Кинжал".