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Воздушную тревогу объявляли по всей Украине: в РФ взлетали носители "Кинжалов"

Евгений КизиловПятница, 25 августа 2023, 17:37
Воздушную тревогу объявляли по всей Украине: в РФ взлетали носители Кинжалов
Самолет МиГ-31К с ракетой "Кинжал" на подвеске, Фото: kremlin.ru

Примерно с 17:00 до 17:30 во всех областях Украины звучала воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара из России.

Источник: онлайн карта предупреждений, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Воздушные силы ВСУ сообщили, что в Украине ракетная опасность, поскольку был зафиксирован взлет российских истребителей МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области РФ.

Этот самолет является основным носителем российских гиперзвуковых ракет "Кинжал".

 
скриншот с alerts.in.ua

Темы: воздушная тревогаУкраина
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