Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

5 країн Європи хочуть продовжити заборону на імпорт зерна з України

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 25 серпня 2023, 18:25

Міністри сільського господарства Словаччини, Болгарії, Польщі, Румунії та Угорщини домовились про підтримку подальшої заборони ЄС на імпорт українського зерна після 15 вересня.

Джерело: польський міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, "Європейська правда", Reuters

Деталі: За словами Телуса, п’ять східних держав Євросоюзу підтримують "заборону на імпорт (зерна з України. – ред.) до наших країн до кінця року".

"Я хочу сказати, що навіть якщо цього не вдасться досягти, деякі країни введуть власні обмеження. Наша декларація чітка", – додав він, не уточнивши, про які саме країни йдеться.

За словами Телуса, міністри сільського господарства п'яти країн також погодилися, що підтримують субсидування транзиту українського зерна й хочуть, щоб до переліку заборонених до імпорту товарів були додані й інші продукти – наприклад малина у випадку з Польщею.

У травні ЄС дозволив Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччині та Угорщині заборонити внутрішній продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, дозволивши при цьому транзит таких вантажів для експорту в інші країни. Ця заборона закінчується 15 вересня.

Україна тверда у своїх вимогах про те, що ЄС має скасувати односторонні обмеження для українського експорту, і вважає, що Брюссель має домовитися з Польщею.

Натомість Польща вже заявила, що не скасує заборону, навіть якщо ЄС не погодиться на її продовження. Готовність Угорщини піти на аналогічний крок посилює позицію Варшави. 

Теми: зерноУкраїнаЄвропаімпорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Аудит всіх напрямів та українське оборонне виробництво – Умєров розповів про плани Міноборони

США оголосили про надання Україні снарядів зі збідненим ураном і ще багато чого

Українці вимагають у Зеленського ветувати закон про закриті декларації: петиція має 25 тисяч підписів

Зведення Генштабу: Сили оборони йдуть у наступ на Мелітопольському напрямку та під Бахмутом

Будуть консультації: Зеленський ще не вирішив, чи ветувати закон про декларування

Помер український вчений і релігієзнавець Ігор Козловський

Усі новини...
зерно
Угорщина збирається продовжити заборону на ввезення зерна з України
Нічна атака Росії на порти Дунаю знищила зерно, що призначалося для Єгипту та Румунії
Польща збирається продовжити заборону на імпорт українського зерна
Останні новини
02:52
Корнієнко бідкається через закриті декларації, хоча сам за це голосував
02:19
На Сумщині працює ППО
01:35
Єпископи УГКЦ зустрілись із Папою Римським і пояснили, чим він образив українців
00:42
Група "Шахедів" летить на Одещину − повітряні сили
00:27
Вчені виростили модель людського ембріона без сперми та яйцеклітини
00:27
Умєров хоче цифровізувати роботу ВЛК та ввести електронний військовий квиток
23:59
Сотні російських спортсменів змінили громадянство, Мінспорту РФ зменшує цю цифру
23:48
Кулеба обговорив з Блінкеном надання Україні ATACMS: Опція залишається відкритою
23:44
Зеленський: Маємо нові оборонні і політичні домовленості і готуємо ще
23:42
Рак молодшає: онкологи проаналізували дані пацієнтів
Усі новини...
Реклама: