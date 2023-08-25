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5 країн Європи хочуть продовжити заборону на імпорт зерна з України

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 25 серпня 2023, 18:25

Міністри сільського господарства Словаччини, Болгарії, Польщі, Румунії та Угорщини домовились про підтримку подальшої заборони ЄС на імпорт українського зерна після 15 вересня.

Джерело: польський міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, "Європейська правда", Reuters

Деталі: За словами Телуса, п’ять східних держав Євросоюзу підтримують "заборону на імпорт (зерна з України. – ред.) до наших країн до кінця року".

"Я хочу сказати, що навіть якщо цього не вдасться досягти, деякі країни введуть власні обмеження. Наша декларація чітка", – додав він, не уточнивши, про які саме країни йдеться.

За словами Телуса, міністри сільського господарства п'яти країн також погодилися, що підтримують субсидування транзиту українського зерна й хочуть, щоб до переліку заборонених до імпорту товарів були додані й інші продукти – наприклад малина у випадку з Польщею.

У травні ЄС дозволив Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччині та Угорщині заборонити внутрішній продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, дозволивши при цьому транзит таких вантажів для експорту в інші країни. Ця заборона закінчується 15 вересня.

Україна тверда у своїх вимогах про те, що ЄС має скасувати односторонні обмеження для українського експорту, і вважає, що Брюссель має домовитися з Польщею.

Натомість Польща вже заявила, що не скасує заборону, навіть якщо ЄС не погодиться на її продовження. Готовність Угорщини піти на аналогічний крок посилює позицію Варшави. 

Теми: зерноУкраїнаЄвропаімпорт
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