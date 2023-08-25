5 стран Европы хотят продлить запрет на импорт зерна из Украины

Министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии в пятницу договорились о поддержке дальнейшего запрета ЕС на импорт украинского зерна после 15 сентября.

Источник: "Европейская правда", Reuters, польский министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус

Детали: По его словам, пять восточных государств Евросоюза поддерживают "запрет на импорт (зерна из Украины. – ред.) в наши страны до конца года".

"Я хочу сказать, что даже если этого не удастся достичь, некоторые страны введут свои собственные ограничения. Наша декларация четкая", – добавил польский министр, не уточнив, о каких именно странах идет речь.

Он сказал, что министры сельского хозяйства пяти стран также согласились, что поддерживают субсидирование транзита украинского зерна и хотят, чтобы в перечень запрещенных к импорту товаров были добавлены и другие продукты, например, малина в случае с Польшей.

В мае ЕС разрешил Болгарии, Польше, Румынии, Словакии и Венгрии запретить внутреннюю продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, разрешив при этом транзит таких грузов для экспорта в другие страны. Этот запрет заканчивается 15 сентября.

Украина тверда в своих требованиях о том, что ЕС должен отменить односторонние ограничения для украинского экспорта, и считает, что Брюссель должен договориться с Польшей.

Однако Польша уже заявила, что не отменит запрет, даже если ЕС не согласится на его продление. Готовность Венгрии пойти на аналогичный шаг усиливает позицию Варшавы.