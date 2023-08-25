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На кордоні з Грузією застрягли українці, яких силою вивезли в Росію: МЗС вивчає ситуацію

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 25 серпня 2023, 18:25
На кордоні з Грузією застрягли українці, яких силою вивезли в Росію: МЗС вивчає ситуацію
КПП Верхній Ларс, novayagazeta.eu

У нейтральній смузі між кордонами Росії та Грузії застрягли шестеро громадян України – колишні в’язні, яких примусово забрали до Росії. Міністерство закордонних справ вивчає їхню ситуацію.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: 24 серпня в грузинських ЗМІ набула розголосу інформація про шістьох громадян України, які вже тиждень перебувають у нейтральній смузі між Росією та Грузією біля пункту пропуску Верхній Ларс. 

П’ятеро з них – в’язні з Херсонщини, яких росіяни під час відступу вивезли та помістили у російські пенітенціарні заклади відбувати решту терміну покарання. Ще один – нібито українець, який спробував виїхати з окупації через Росію і опинився у фільтраційному таборі, а після звільнення вирушив у дорогу додому. 

Чоловіки сподівалися виїхати з Росії транзитом через Грузію і прибули на кордон в ніч на 17 серпня. Грузинські прикордонники не захотіли їх пропускати.

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За словами матері одного з чоловіків, яка спілкувалась зі ЗМІ, російські силовики робили спробу забрати її сина з буферної зони назад у Росію, але решта супутників і грузинські прикордонники "відбили" його і після того українці намагаються триматися ближче до грузинського пункту.  

В МЗС Грузії заявили, що одразу повідомили Києву про ситуацію, щоб сприяти поверненню цих громадян в Україну, та зустрічалися з повіреним у справах України Олександром Шульгою.  

У Міністерстві закордонних справ сказали українським ЗМІ, що працюють над поверненням шести громадян. 

"Наразі здійснюється перевірка їхніх осіб та юридичних аспектів відбуття визначеного судом покарання, опрацьовується питання їхнього повернення до України", – зазначили у пресслужбі МЗС України.

Теми: ГрузіяРосіядепортація МЗС
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