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На границе с Грузией застряли украинцы, которых силой вывезли в Россию: МИД изучает ситуацию

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 18:25
На границе с Грузией застряли украинцы, которых силой вывезли в Россию: МИД изучает ситуацию
КПП Верхний Ларс, novayagazeta.eu

В нейтральной полосе между границами России и Грузии застряли шестеро граждан Украины – бывшие заключенные, которых принудительно забрали в Россию. Министерство иностранных дел изучает их ситуацию.

Источник: "Европейская правда"

Детали: 24 августа в грузинских СМИ получила огласку информация о шести гражданах Украины, которые уже неделю находятся в нейтральной полосе между Россией и Грузией возле пункта пропуска Верхний Ларс. 

Пятеро из них – заключенные из Херсонской области, которых россияне во время отступления вывезли и поместили в российские пенитенциарные учреждения отбывать оставшийся срок наказания. Еще один – якобы украинец, который попытался выехать из оккупации через Россию и оказался в фильтрационном лагере, а после освобождения отправился в путь домой. 

Мужчины надеялись выехать из России транзитом через Грузию и прибыли на границу в ночь на 17 августа. Грузинские пограничники не захотели их пропускать.

Еду, воду и лекарства украинцам подвозят волонтеры.

По словам матери одного из мужчин, которая общалась со СМИ, российские силовики совершали попытку забрать ее сына из буферной зоны обратно в Россию, но остальные спутники и грузинские пограничники "отбили" его и после этого украинцы пытаются держаться ближе к грузинскому пункту.  

В МИД Грузии заявили, что сразу сообщили Киеву о ситуации, чтобы способствовать возвращению этих граждан в Украину, и встречались с поверенным по делам Украины Александром Шульгой.

В Министерстве иностранных дел сказали украинским СМИ, что работают над возвращением шести граждан. 

"Сейчас осуществляется проверка их лиц и юридических аспектов отбытия определенного судом наказания, прорабатывается вопрос их возвращения в Украину", – отметили в пресс-службе МИД Украины.

Темы: ГрузияРосcиядепортация МИД
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