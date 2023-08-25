У США розбився військовий літак F-18

Американський військовий літак розбився поблизу авіабази морської піхоти Мірамар в Сан-Дієго, що у Каліфорнії, вранці у п'ятницю.

Джерело: ABCNews

Деталі: Наразі невідомо, що стало причиною катастрофи.

Офіційні особи поки що не повідомляють про стан пілота і про те, чи були на борту літака F/A-18 Hornet інші люди.

Представник оборонного відомства США підтвердив, що літак морської піхоти F/A-18 розбився під час тренувального польоту.

Згодом стало відомо, що пілот загинув.

За аудіозаписами вдалося встановити, що пілот катапультувався до того, як літак розбився.

Чиновники не повідомили був літак одномісним чи двомісним.