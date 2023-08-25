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В США разбился военный самолет F-18

"Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 18:29
Самолёт F/A-18C
en.wikipedia.org

Американский военный самолет разбился вблизи авиабазы морской пехоты Мирамар в Сан-Диего, что в Калифорнии, утром в пятницу.

Источник: ABCNews

Детали: Пока неизвестно, что стало причиной катастрофы. 

Официальные лица пока не сообщают о состоянии пилота и о том, были ли на борту самолета F/A-18 Hornet другие люди.

Представитель оборонного ведомства США подтвердил, что самолет морской пехоты F/A-18 разбился во время тренировочного полета.

Позже стало известно, что пилот погиб.

По аудиозаписям удалось установить, что пилот катапультировался до того, как самолет разбился.

Чиновники не сообщили был самолет одноместным или двухместным.

Темы: СШАистребителиавиа
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