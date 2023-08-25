Сирський: РФ перегруповується і перекидає свіжі сили під Куп'янськом та Лиманом

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав Купянський та Лиманський напрямки, щоб разом із командирами на цих напрямках продумати план для подальшого просування та оборони.

Джерело: Military Media Center

Дослівно: "Оперативна обстановка на Східному напрямку залишається напруженою.

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Після місяця жорстких боїв та понесених значних втрат на Куп’янському і Лиманському напрямках, противник здійснює перегрупування своїх сил та засобів, одночасно перекидаючи з території РФ знову сформовані бригади та дивізії.

Головна мета цих заходів - підвищення рівня бойового потенціалу та поновлення активних наступальних дій".

Деталі: Ворог, за словами Сирського, продовжує вести потужний вогневий вплив з артилерії та мінометів, активно застосовує авіацію.

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У таких умовах захисники повинні оперативно вживати всіх заходів для зміцнення нашої оборони на загрозливих напрямках і просунутися вперед там, де це можливо.

Сирський повідомив, що для реалізації цих завдань була спланована його поїздка на Купянський та Лиманський напрямки: "В ході роботи спільно з командирами оперативно-тактичних угруповань та командирами бригад були прийняті всі необхідні рішення та вжиті заходи для посилення нашої оборони і відбиття ворожих атак".