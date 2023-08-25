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Сырский: РФ перегруппировывается и перебрасывает свежие силы под Купянском и Лиманом

Алена МазуренкоПятница, 25 августа 2023, 18:39
Сырский: РФ перегруппировывается и перебрасывает свежие силы под Купянском и Лиманом

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил Купянское и Лиманское направления, чтобы вместе с командирами на этих направлениях продумать план для дальнейшего продвижения и обороны.

Источник: Military Media Center

Дословно: "Оперативная обстановка на Восточном направлении остается напряженной.

После месяца жестких боев и понесенных значительных потерь на Купянском и Лиманском направлениях, противник осуществляет перегруппировку своих сил и средств, одновременно перебрасывая с территории РФ вновь сформированные бригады и дивизии.

Главная цель этих мероприятий - повышение уровня боевого потенциала и возобновление активных наступательных действий".

Детали: Враг, по словам Сырского, продолжает вести мощное огневое воздействие из артиллерии и минометов, активно применяет авиацию.

 

В таких условиях защитники должны оперативно принимать все меры для укрепления нашей обороны на угрожающих направлениях и продвинуться вперед там, где это возможно.

Сырский сообщил, что для реализации этих задач была спланирована его поездка на Купянское и Лиманское направления: "В ходе работы совместно с командирами оперативно-тактических группировок и командирами бригад были приняты все необходимые решения и приняты меры для усиления нашей обороны и отражения вражеских атак".

 
 

Темы: война
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