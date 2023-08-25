Ситуація на фронті: протягом доби відбулось 35 бойових зіткнень

Протягом доби на фронті відбулось 35 бойових зіткнень, захисники продовжують наступ на Мелітопольському напрямку і закріплюються на досягнутих рубежах.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу та 1 - по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника".

Деталі: Водночас протягом доби ворог завдав 2 ракетних та 39 авіаударів, здійснив 72 обстріли з РСЗВ. Силами та засобами Повітряних сил було знищено 2 крилаті ракети "Калібр" та 1 ударний БпЛА "Shahed-136/131".

Протягом доби відбулось 35 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Піщаного Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 4 населені пункти Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаударів в районах Червоного Ставу Харківської області, Твердохлібового, Макіївки Луганської області та Веселого Донецької області.

Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 30 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського Донецької області.

Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області.

Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Курахове, Новомихайлівка, Костянтинівка, Гостре Донецької області.

На Шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Вугледара Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Времівки, Благодатного, Старомайорського, Урожайного Донецької області.

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали Хрещенівка, Дмитрівка, Микільське, Херсон, Дніпровське Херсонської області.