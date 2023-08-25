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Ситуация на фронте: в течение суток произошло 35 боевых столкновений

Алена МазуренкоПятница, 25 августа 2023, 19:35
Ситуация на фронте: в течение суток произошло 35 боевых столкновений
фото: Генштаб

В течение суток на фронте состоялось 35 боевых столкновений, защитники продолжают наступление на Мелитопольском направлении и закрепляются на достигнутых рубежах.

Источник: Генштаб

Дословно: "Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 - по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитно-ракетный комплекс и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника".

Детали: В то же время в течение суток враг нанес 2 ракетных и 39 авиаударов, совершил 72 обстрела из РСЗО. Силами и средствами Воздушных сил было уничтожено 2 крылатые ракеты "Калибр" и 1 ударный БпЛА "Shahed-136/131".

В течение суток состоялось 35 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Песчаного Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись 4 населенных пункта Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиаудары в районах Красного Става Харьковской области, Твердохлебово, Макеевки Луганской области и Веселого Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 30 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещеевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Курахово, Новомихайловка, Константиновка, Острое Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Угледара Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Угледара, Временки, Благодатного, Старомайорского, Урожайного Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Роботино и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали Крещеновка, Дмитровка, Никольское, Херсон, Днепровское Херсонской области.

Темы: Генштабвойна
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