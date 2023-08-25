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У Лаврова назвали Молдову "придатком київського режиму", Кишинів відповів

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 25 серпня 2023, 19:34
У Лаврова назвали Молдову придатком київського режиму, Кишинів відповів
марія захарова, Фото: getty images

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker

Деталі: Під час щотижневої пресконференції Захарова традиційно присвятила кілька хвилин свого часу подіям у Молдові. Цього разу вона сказала, нібито обговорюється "питання доставки через територію Молдови військових вантажів" в Україну.

РФ відзначає "послідовне перетворення Молдови на логістичний придаток київського режиму", й "про катастрофічні наслідки подібних кроків ми вже не раз попереджали офіційний Кишинів", сказала речниця російського МЗС.

На це Міністерство закордонних справ Молдови сказало, що Кишинів "продовжить надавати нашим українським друзям усю можливу допомогу і в двосторонньому порядку, і в межах міжнародних організацій".

"Ми засуджуємо неправдиві заяви, зроблені нещодавно представником МЗС Росії. Нейтралітет нашої країни не означає ізоляцію. Влада розвиває партнерські відносини з організаціями та державами для збереження миру й безпеки країни", – додали там.

Також МЗС Молдови зазначило, що відкидає будь-які спроби підірвати зусилля для досягнення євроінтеграції.

Нагадаємо: Речниця зовнішньополітичного відомства Росії регулярно дозволяє хамські випади в бік Молдови. Раніше Захарова обурювалась засудженням Молдовою російської агресії проти України, "цензурі", а ще співпрацею Кишинева з НАТО.

Теми: РосіяМолдоваУкраїна
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