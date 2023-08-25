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У Лаврова назвали Молдову "придатком киевского режима", Кишинев ответил

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 19:34
У Лаврова назвали Молдову придатком киевского режима, Кишинев ответил
мария захарова, Фото: getty images

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что Молдова превращается в "логистический придаток киевского режима". Министерство иностранных дел Молдовы отреагировало на эту ложь.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker

Детали: Во время еженедельной пресс-конференции Захарова традиционно посвятила несколько минут своего времени событиям в Молдове. На этот раз она сказала, якобы обсуждается "вопрос доставки через территорию Молдовы военных грузов" в Украину.

РФ отмечает "последовательное превращение Молдовы в логистический придаток киевского режима", и "о катастрофических последствиях подобных шагов мы уже не раз предупреждали официальный Кишинев", сказала спикер российского МИДа.

На это Министерство иностранных дел Молдовы сказало, что Кишинев "продолжит оказывать нашим украинским друзьям всю возможную помощь и в двустороннем порядке, и в рамках международных организаций".

"Мы осуждаем ложные заявления, сделанные недавно представителем МИД России. Нейтралитет нашей страны не означает изоляцию. Власти развивают партнерские отношения с организациями и государствами для сохранения мира и безопасности страны", – добавили там.

Также МИД Молдовы отметил, что отвергает любые попытки подорвать усилия для достижения евроинтеграции.

Напомним: Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства России регулярно позволяет хамские выпады в сторону Молдовы. Ранее Захарова возмущалась осуждением Молдовой российской агрессии против Украины, "цензуре", а еще сотрудничеством Кишинева с НАТО.

Темы: РосcияМолдоваУкраина
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