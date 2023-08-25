Орбан дорікнув Заходу щодо України: Українці помирають, а ми їх фінансуємо

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що закінчити війну в Україні можуть не "мирні плани", а лише "перемир’я".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на портал 24.hu, Орбан сказав у виступі на консервативному фестивалі Tranzit в угорському селищі Тихань

Деталі: За словами прем’єра Угорщини, війну в Україні не можна зупинити, "маючи "мирний план" і чекаючи, що щось станеться – спершу має бути якнайшвидше, негайне, безумовне припинення вогню".

"Першою помилкою Європи було глобалізувати цю війну. Єдиною країною, яка сказала в день, коли спалахнула війна, що вона має бути локалізована, була наша… Стратегія Заходу полягає в тому, що українці б’ються й гинуть, а ми даємо їм гроші, інформацію та зброю", – міркує Орбан.

Він додав, що ця "стратегія" не спрацювала, тому що в України менше населення, "тому ми повинні направляти свої війська, але на це ніхто не наважиться".

Далі Орбан згадав про "значну ціну", яку Угорщина і весь Європейський Союз платять за підтримку України: "Ми вже направили 70 мільярдів євро і тепер обговорюємо, чи надіслати ще 50 мільярдів, тоді як ЄС потребує кожного цента, аби відновити свою конкурентоспроможність".

Нагадаємо: Представники угорської влади не соромляться повторювати брехню російської пропаганди. Зокрема, напередодні голова адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив, що "жодних значних результатів" контрнаступ Україні не приніс, а позиція Будапешта про переговори – обґрунтована.

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