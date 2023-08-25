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Орбан упрекнул Запад касательно Украины: Украинцы умирают, а мы их финансируем

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 20:41
Орбан упрекнул Запад касательно Украины: Украинцы умирают, а мы их финансируем
Виктор Орбан, Getty Images

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что закончить войну в Украине могут не "мирные планы", а только "перемирие".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на портал 24.hu, Орбан сказал в выступлении на консервативном фестивале Tranzit в венгерском поселке Тихань

Детали: По словам премьера Венгрии, войну в Украине нельзя остановить, "имея "мирный план" и ожидая, что что-то произойдет – сначала должно быть скорейшее, немедленное, безусловное прекращение огня".

"Первой ошибкой Европы было глобализировать эту войну. Единственной страной, которая сказала в день, когда вспыхнула война, что она должна быть локализована, была наша... Стратегия Запада заключается в том, что украинцы сражаются и гибнут, а мы даем им деньги, информацию и оружие", – рассуждает Орбан.

Он добавил, что эта "стратегия" не сработала, потому что у Украины меньше населения, "поэтому мы должны направлять свои войска, но на это никто не решится".

Далее Орбан упомянул о "значительной цене", которую Венгрия и весь Европейский Союз платят за поддержку Украины: "Мы уже направили 70 миллиардов евро и теперь обсуждаем, прислать ли еще 50 миллиардов, тогда как ЕС нуждается в каждом центе, чтобы восстановить свою конкурентоспособность".

Напомним: Представители венгерских властей не стесняются повторять ложь российской пропаганды. В частности, накануне глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что "никаких значительных результатов" контрнаступление Украины не принесло, а позиция Будапешта о переговорах – обоснована.

Читайте статью о том, как работает антиукраинская и антизападная пропаганда в Венгрии.

Темы: ОрбанВенгрияУкраинаЗапад
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