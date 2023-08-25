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Зеленський анонсував "законодавчі зміни", щоб убезпечити країну від посадовців, які не думають про неї

Альона Мазуренко П'ятниця, 25 серпня 2023, 21:22
Зеленський анонсував законодавчі зміни, щоб убезпечити країну від посадовців, які не думають про неї
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський анонсував насичену на українську дипломатію осінь. Також, за його словами, наступного тижня в Україні приймуть законодавчі зміни, щоб убезпечити Україну від тих, хто її послаблює.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Готуємо й нові наші міжнародні заходи на осінь, нові кроки у відносинах із партнерами, які мають посилити Україну. Осінь буде насиченою з погляду нашої дипломатії...

Готуємось і до наступного тижня. Будуть деякі спеціальні внутрішньополітичні наради. Вони вже заплановані. Щодо законодавчих рішень... Те, що точно убезпечить нашу державу від усіх, хто намагається послабити її, хто думає, на жаль, не про Україну, хоч і обіймає посади в державній системі. Сила України не має альтернатив".

Деталі: Зеленський подякував захисникам, зокрема десантникам "Вісімдесятки", які потужно б’ються на Бахмутському напрямку.

68-мій окремій єгерській бригаді, яка знищує окупантів на Лиманському напрямку, 12-тій бригаді оперативного призначення Нацгвардії, яка дає потрібні Україні результати на Кремінському напрямку.

46-та окремій аеромобільній бригаді ДШВ – за вашу міць на Оріхівському напрямку, 59-тій окремій мотопіхотній бригаді – на Донецькому напрямку.

Зеленський подякував ракетникам: 27-мій реактивній артилерійській бригаді імені отамана Калнишевського та 107-мій реактивній артилерійській Кременчуцькій бригаді – за особливу влучність на Запорізькому напрямку.

Теми: Зеленський
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