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Зеленский анонсировал "законодательные изменения" для чиновников, которые не думают о стране

Алена МазуренкоПятница, 25 августа 2023, 21:22
Зеленский анонсировал законодательные изменения для чиновников, которые не думают о стране
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский анонсировал насыщенную на украинскую дипломатию осень. Также, по его словам, на следующей неделе в Украине примут законодательные изменения, чтобы обезопасить Украину от тех, кто ее ослабляет.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Готовим и новые наши международные мероприятия на осень, новые шаги в отношениях с партнерами, которые должны усилить Украину. Осень будет насыщенной с точки зрения нашей дипломатии...

Готовимся и к следующей неделе. Будут некоторые специальные внутриполитические совещания. Они уже запланированы. Относительно законодательных решений... То, что точно обезопасит наше государство от всех, кто пытается ослабить его, кто думает, к сожалению, не об Украине, хотя и занимает должности в государственной системе. Сила Украины не имеет альтернатив".

Детали: Зеленский поблагодарил защитников, в частности десантников "Восьмидесятки", которые мощно бьются на Бахмутском направлении.

68-ю отдельную егерскую бригаду, которая уничтожает оккупантов на Лиманском направлении, 12-ю бригаду оперативного назначения Нацгвардии, которая дает нужные Украине результаты на Кременском направлении.

46-й отдельной аэромобильной бригаде ДШВ - за вашу мощь на Ореховском направлении, 59-й отдельной мотопехотной бригаде - на Донецком направлении.

Зеленский поблагодарил ракетчиков: 27-ю реактивную артиллерийскую бригаду имени атамана Калнышевского и 107-ю реактивную артиллерийскую Кременчугскую бригаду - за особую меткость на Запорожском направлении.

Темы: Зеленский
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