В Україні вчетверте за вечір оголошували тривогу, а на Дніпро – сунуть "Шахеди"

Станом на 21.46 по всій території України оголошували повітряну тривогу. Захисники зафіксували зліт ворожого МиГ-31К.

Джерело: карта тривог

Деталі: Станом на 21.46 повітряні сили зафіксували черговий зліт ворожого МиГ-31К.

Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку по всій території країни.

Це четверта повітряна тривога за вечір 25 серпня.

Крім того, захисники попередили, що ворожі дрони-камікадзе "Shahed" рухаються у напрямку Дніпропетровської області та наближаються до Дніпра.

Також ворожі БПЛА помітили на Полтавщині.