В Україні вчетверте за вечір оголошували тривогу, а на Дніпро – сунуть "Шахеди"
П'ятниця, 25 серпня 2023, 21:46
Станом на 21.46 по всій території України оголошували повітряну тривогу. Захисники зафіксували зліт ворожого МиГ-31К.
Джерело: карта тривог
Деталі: Станом на 21.46 повітряні сили зафіксували черговий зліт ворожого МиГ-31К.
Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку по всій території країни.
Це четверта повітряна тривога за вечір 25 серпня.
Крім того, захисники попередили, що ворожі дрони-камікадзе "Shahed" рухаються у напрямку Дніпропетровської області та наближаються до Дніпра.
Також ворожі БПЛА помітили на Полтавщині.