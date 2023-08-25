В Украине в четвертый раз за вечер объявляли тревогу, а на Днепр - сунут "Шахеды"

По состоянию на 21.46 по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Защитники зафиксировали взлет вражеского МиГ-31К.

Источник: карта тревог

Детали: По состоянию на 21.46 воздушные силы зафиксировали очередной взлет вражеского МиГ-31К.

Воздушные силы предупредили о ракетной опасности по всей территории страны.

Это четвертая воздушная тревога за вечер 25 августа.

Кроме того, защитники предупредили, что вражеские дроны-камикадзе "Shahed" движутся в направлении Днепропетровской области и приближаются к Днепру.

Также вражеские БПЛА заметили на Полтавщине.