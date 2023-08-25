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Росія намагається створити довготривале ІПСО у США та Європі - NYT

"Українська правда"П'ятниця, 25 серпня 2023, 21:48
Росія намагається створити довготривале ІПСО у США та Європі - NYT
Getty images

Російські спецслужби використовують спеціальні методи впливу, щоб приховати участь Кремля у культивуванні проросійських та антиукраїнських меседжів у США та Європі.

Джерело: The New York Times із посиланням на розсекречений аналіз американської розвідки

Деталі: У США вважають, що Росія хоче відновити свій вплив на громадську думку та маніпулювати нею і, водночас, приховати, що це робота її спецслужб.

Зокрема, Федеральна служба безпеки РФ таємно використовувала союзників всередині номінально незалежних організацій для поширення пропаганди та розвитку зв'язків з новими лідерами. Це зусилля, розраховані на тривалий період часу.

Росія мала на меті розвинути мережу "молодих лідерів", які, як сподівається Кремль, підтримають Росію або поширюватимуть проросійські меседжі у своїх країнах. 

Спецоперації РФ спрямовані на створення підтримки Кремля серед американців і європейців, а також на фейкові народні протести.

У матеріалах розвідки США згадуються четверо росіян, які працювали на РФ. Зокрема, звинувачена у шпигунстві та оголошена  в міжнародний розшук Наталія Бурлінова. Вона в навчальних закладах вербувала громадян США для участі в заснованій нею неурядовій організації "Креативна дипломатія".

ФСБ допомагала фінансувати цю організацію, і це була "кампанія з підготовки кадрів". Таким чином росіяни хотіли створити мережу "майбутніх західних впливових осіб", які стали б прихильниками Кремля.

Теми: СШАрозвідкаРосія
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