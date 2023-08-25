Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия пытается создать долговременное ИПСО в США и Европе - NYT

"Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 21:48
Россия пытается создать долговременное ИПСО в США и Европе - NYT
GETTY IMAGES

Российские спецслужбы используют специальные методы воздействия, чтобы скрыть участие Кремля в культивировании пророссийских и антиукраинских месседжей в США и Европе.

Источник: The New York Times со ссылкой на рассекреченный анализ американской разведки

Детали: В США считают, что Россия хочет восстановить свое влияние на общественное мнение, манипулировать им и одновременно скрыть, что это работа ее спецслужб.

В частности, Федеральная служба безопасности РФ тайно использовала союзников внутри номинально независимых организаций для распространения пропаганды и развития связей с новыми лидерами. Это усилия, рассчитанные на длительный период времени.

Россия имела цель развить сеть "молодых лидеров", которые, как надеется Кремль, поддержат Россию и будут распространять пророссийские месседжи в своих странах. 

Спецоперации РФ направлены на создание поддержки Кремля среди американцев и европейцев, а также на фейковые народные протесты.

В материалах разведки США упоминаются четверо россиян, которые работали на РФ. В частности, обвиненная в шпионаже и объявленная в международный розыск Наталья Бурлинова. Она в учебных заведениях вербовала граждан США для участия в основанной ею неправительственной организации "Креативная дипломатия".

ФСБ помогала финансировать эту организацию, и это была "кампания по подготовке кадров". Таким образом россияне хотели создать сеть "будущих западных влиятельных лиц", которые стали бы сторонниками Кремля.

Темы: СШАразведкаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Ростове-на-Дону прогремели взрывы, власти оккупантов говорят о дронах

Епископы УГКЦ встретились с Папой Римским и объяснили, чем он оскорбил украинцев

Умеров хочет цифровизировать работу ВВК и ввести электронный военный билет

Аудит всех направлений и украинское оборонное производство – Умеров рассказал о планах Минобороны

США объявили о предоставлении Украине снарядов с обедненным ураном и еще много чего

Украинцы требуют у Зеленского ветировать закон о закрытых декларациях: петицию подписали 25 тысяч человек

Все новости...
США
В США разбился военный самолет F-18
Пентагон: "Вагнер" уже не является существенным фактором войны в Украине
Трамп прошел процедуру ареста, пробыв в тюрьме 20 мин
Последние новости
06:52
Генштаб подтверждает: ВСУ имеют частичный успех к югу от Бахмута
06:13
Уже в третьей российской области заявили об атаке БЛПА
05:50
видеоСША впервые передадут Украине деньги, конфискованные у российских олигархов
05:36
Российские военные испытывают проблемы с изготовлением ракет и шин - ISW
04:38
фото, видеоМэр Москвы заявил об атаке беспилотника, который якобы сбили
04:17
ВСУ продвинулись и вытеснили россиян с позиций к югу от Бахмута − ISW
03:55
видеоВ Ростове-на-Дону прогремели взрывы, власти оккупантов говорят о дронах
02:52
Корниенко жалуется из-за закрытых деклараций, хотя сам за это голосовал
02:19
В Сумской области работает ПВО
01:35
Епископы УГКЦ встретились с Папой Римским и объяснили, чем он оскорбил украинцев
Все новости...
Реклама: