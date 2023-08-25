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Россия пытается создать долговременное ИПСО в США и Европе - NYT

"Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 21:48
Россия пытается создать долговременное ИПСО в США и Европе - NYT
GETTY IMAGES

Российские спецслужбы используют специальные методы воздействия, чтобы скрыть участие Кремля в культивировании пророссийских и антиукраинских месседжей в США и Европе.

Источник: The New York Times со ссылкой на рассекреченный анализ американской разведки

Детали: В США считают, что Россия хочет восстановить свое влияние на общественное мнение, манипулировать им и одновременно скрыть, что это работа ее спецслужб.

В частности, Федеральная служба безопасности РФ тайно использовала союзников внутри номинально независимых организаций для распространения пропаганды и развития связей с новыми лидерами. Это усилия, рассчитанные на длительный период времени.

Россия имела цель развить сеть "молодых лидеров", которые, как надеется Кремль, поддержат Россию и будут распространять пророссийские месседжи в своих странах. 

Спецоперации РФ направлены на создание поддержки Кремля среди американцев и европейцев, а также на фейковые народные протесты.

В материалах разведки США упоминаются четверо россиян, которые работали на РФ. В частности, обвиненная в шпионаже и объявленная в международный розыск Наталья Бурлинова. Она в учебных заведениях вербовала граждан США для участия в основанной ею неправительственной организации "Креативная дипломатия".

ФСБ помогала финансировать эту организацию, и это была "кампания по подготовке кадров". Таким образом россияне хотели создать сеть "будущих западных влиятельных лиц", которые стали бы сторонниками Кремля.

Темы: СШАразведкаРосcия
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