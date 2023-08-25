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В Украине объявляли шестую воздушную тревогу за вечер

Алена МазуренкоПятница, 25 августа 2023, 23:48
В Украине объявляли шестую воздушную тревогу за вечер

По состоянию на 23.28 по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Защитники зафиксировали взлет вражеского МиГ-31К.

Источник: карта тревог

Детали: Это была 6-я воздушная тревога за вечер 25 августа из-за взлета вражеского МиГ-31К.

Предыдущую тревогу объявляли в 22.25, а первую за вечер пятницы в 17.06.

Ранее сообщалось об атаке "Шахедов" на Харьков с разных направлений.

Ранее защитники предупредили, что вражеские дроны-камикадзе "Shahed" движутся в направлении Днепропетровской области и приближаются к Днепру. Российские БПЛА заметили на Полтавщине.

Обновлено: В 23.48 тревогу из-за взлета МиГ-31К отменили.

Темы: воздушная тревога
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