В Украине объявляли шестую воздушную тревогу за вечер

По состоянию на 23.28 по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Защитники зафиксировали взлет вражеского МиГ-31К.

Источник: карта тревог

Детали: Это была 6-я воздушная тревога за вечер 25 августа из-за взлета вражеского МиГ-31К.

Предыдущую тревогу объявляли в 22.25, а первую за вечер пятницы в 17.06.

Ранее сообщалось об атаке "Шахедов" на Харьков с разных направлений.

Ранее защитники предупредили, что вражеские дроны-камикадзе "Shahed" движутся в направлении Днепропетровской области и приближаются к Днепру. Российские БПЛА заметили на Полтавщине.

Обновлено: В 23.48 тревогу из-за взлета МиГ-31К отменили.