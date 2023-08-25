Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине объявляли шестую воздушную тревогу за вечер

Алена МазуренкоПятница, 25 августа 2023, 23:48
В Украине объявляли шестую воздушную тревогу за вечер

По состоянию на 23.28 по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Защитники зафиксировали взлет вражеского МиГ-31К.

Источник: карта тревог

Детали: Это была 6-я воздушная тревога за вечер 25 августа из-за взлета вражеского МиГ-31К.

Предыдущую тревогу объявляли в 22.25, а первую за вечер пятницы в 17.06.

Ранее сообщалось об атаке "Шахедов" на Харьков с разных направлений.

Ранее защитники предупредили, что вражеские дроны-камикадзе "Shahed" движутся в направлении Днепропетровской области и приближаются к Днепру. Российские БПЛА заметили на Полтавщине.

Обновлено: В 23.48 тревогу из-за взлета МиГ-31К отменили.

Темы: воздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
воздушная тревога
В Украине в четвертый раз за вечер объявляли тревогу, а на Днепр - сунут "Шахеды"
В Украине третий раз за вечер объявляли тревогу – взлетал МиГ
По всей Украине второй раз за день объявили воздушную тревогу: взлетел МиГ-31К
Последние новости
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
Все новости...
Реклама: